У звезды "Лиги Смеха" Вени произошло кровоизлияние в мозг

Украинский комик, звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

На своей Instagram-странице Веня из "Ветеранів космічних військ" сильно испугал поклонников фото из больничной палаты. В публикации он рассказал, что в конце января у него случилося кровоизлияние в мозг, которое повлекло за собой судороги и потерю сознания. В критическом состоянии его срочно госпитализировали и провели операцию.

"31 января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу", — шокировал артист.

Александр Венедчук

К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. В настоящее время комик проходит длительную реабилитацию и приостановил работу. По словам Александра, кровоизлияние и все сопутствующие диагнозы удалось оставить в прошлом. В то же время он поблагодарил всех за поддержку.

"Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки — вот коротенький экскурс этого дня. Когда-то на "вечерней передаче" все расскажу подробнее. Это будет где-то через два месяца, потому что мне не разрешают сниматься — только реабилитация и домашний режим. Но самое главное, что самое сложное уже позади, и у меня есть возможность написать это своими руками, на что я даже не надеялся. Всем огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко. До встречи на просторах Ветеранов Космических Войск", - подытожил звезда.

Напомним, недавно блогерша Юлия Верба с 4-месячной дочерью попала в больницу и рассказала о ее самочувствии.

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