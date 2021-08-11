У звезды «Людей Икс» Хью Джекмана заподозрили рецидив рака

Артист призывает людей чаще посещать дерматологов.

Австралийский актер Хью Джекман, который недавно сделал биопсию кожи, сообщил, что врачи заподозрили у него рецидив рака.

На странице в Instagram звезда фильма "Люди Икс" запостил видео, в котором рассказал, что у него развилась базальноклеточная карцинома, которая является наиболее распространенным типом рака кожи.

Поэтому актер сразу после съемок сделает повторный тест. Он считает, что врачи недостаточно хорошо взяли анализ и хочет перепроверить информацию относительно своего здоровья.

"Когда у меня закончатся съемки, я сдам анализы еще раз. Я знаю, что я недавно это делал, но лучше перестраховаться", — написал под постом Хью Джекман.

Также актер призвал каждого проверять кожу и не забывать пользоваться солнцезащитным кремом, ведь подобного рода проблемы могут случиться со всеми.

Кроме этого, актер поблагодарил фанатов за то, что они переживают за него.

"Спасибо всем за большую поддержку. Я вижу ваши комментарии и читаю их. Я буду счастлив, если благодаря моему сообщению хотя бы один человек пойдет к дерматологу и проверится", — сообщил актер.

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Отметим, об онкозаболевании Хью Джекман узнал в 2013 году. Тогда он заметил небольшое пятно на носу, после чего ему удалили три злокачественных образования из носа и одно — с плеча. В 2017 году актер перенес шестую по счету операцию против рака.

Напомним, звезда фильма "Люди Икс" не единственный у кого врачи обнаружили такую страшную болезнь. Недавно актриса Кэти Гриффин сообщила, что у нее диагностировали рак легких.

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