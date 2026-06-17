У звезды Top Gear Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака

Джереми Кларксон / © Associated Press

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Звезда популярного телевизионного шоу Top Gear, британский ведущий Джереми Кларксон признался, что у него диагностировали рак.

Об этом он объявил в последнем эпизоде своего шоу Clarkson’s Farm, вышедшем на экраны 17 июня, передает BBC. 66-летний Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак простаты. Ведущий также признался, что у него «агрессивная форма» онкологии. Однако, к счастью, недуг удалось диагностировать на ранней стадии.

«Я исчез на прошлой неделе, и мне сделали биопсию, и это рак, и он агрессивен, но это еще очень ранняя стадия. Мне сделали операцию, и я просто надеюсь, что она сработала, мы еще не знаем», — сказал он.

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Джереми Кларксон / © Associated Press

Точно неизвестно, когда именно у Джереми Кларксона диагностировали рак. Однако ведущий говорит, что знал о своей онклогии еще с мая.

Отметим, Джереми Кларксон — популярный британский журналист и ведущий, специализирующийся на автомобильной тематике. Наибольшую популярность ему принесло шоу Top Gear, которое он вел вместе с коллегами Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом. Хоть у проекта была довольно противоречивая репутация, но вместе с тем безумные рейтинги.

Напомним, недавно украинская блогерша Наталья Чабан рассказала, как поборола рак. Знаменитость также шокировала последствия, с которыми живет после лечения онкологии.

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