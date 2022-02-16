#UAРазом: Боржемская, Карпа, Горбунов и другие звезды присоединились к флешмобу в День единения

#UAРазом: Боржемская, Карпа, Горбунов и другие звезды присоединились к флешмобу в День единения

Этот праздник – ответ украинцев на возможную агрессию РФ.

16 февраля в 2022 году в Украине празднуют День единения.

Этот праздник, который накануне ввел президент, – ответ украинцев на возможную агрессию России. В этот день проходят патриотические мероприятия, а в Сети пользователи присоединились к челленджу и делятся соответствующими публикациями с флагами и хештегом #UAРазом. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку постов украинских звезд по случаю Дня единения.

Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska

"С Днем единения! Только объединившись все вместе мы выстоим! Прочь панику! Держите руку на пульсе и доверяйте только авторитетным источникам информации!" – отметила звезда канала 1+1.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская / instagram.com/cybulskaya

"Я в Киеве и я не боюсь!" – заявила певица.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Не день нападения, а День единения! С Днем единения Украины!" – написал звездный повар.

Анна Саливанчук

"Сегодня важный день для всех украинцев. Хочу напомнить, что восток и запад вместе. Украина единственная! Непобедима! Сейчас такое время, когда нужно особо сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и помнить – наша сила в нашем единстве. Мы с уверенностью переживем сложные времена и будем счастливо жить в родной Украине!" – поделилась актриса.

Наталья Валевская

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

"#ДеньЕдинения. Держимся вместе! Верю, что все невзгоды закончатся и #МирнадУкраиной обязательно будет!" – поделилась артистка.

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко / instagram.com/timur.miroshnychenko

"Когда мы вместе, враг нам не страшен! Слава Украине! С Днем единения!" – подписал публикацию телеведущий.

Наталья Карпа

Наталья Карпа / instagram.com/natalkakarpa

"С Днем единения. Верю в силу своего народа, опыт предков и хорошее будущее наследников! Когда объединяется вся мощь страны — мы сильны! Потому что единственные в своей правде и истине! Без паники и популизма! Желаю мира и добра! Слава Украине!" – поздравила певица.

Иракли Макацария

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

"С Днем единения Украины!!!" – поздравил грузинский телеведущий и участник шоу "Танці з зірками"

Марина Боржемская

Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

"Я — мама. Мама, дочь, фитнес-тренер, украинка… И через несколько дней у меня день рождения. Мне кажется, все мы уже много лет на разные праздники загадываем одно желание — мира в стране. Сегодня нам всем как никогда он нужен. Нам нужны мир, единство, уважение и взаимопонимание. Давайте очистим наши мысли. Будем сильны и смелы. Мы — украинцы, которые могут преодолеть любые невзгоды, если мы вместе. Сегодня мысленно мы объединяем всю страну", — отметила знаменитость.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"С Днем единения!!! Украина! Никто никогда не должен нам рассказывать, как нам жить, с кем дружить, куда вступать и на каком языке разговаривать!!! Мы — хозяева в своем доме! И только мы имеем право сами все решать! Мы сильные, мы смелы и за нами правда! Слава Украине!" – заявил ведущий "Голосу країни".

Екатерина Бужинская

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"С Днем единения, Украина! Мира", – пожелала певица.

Александр Пономарев

Тарас Тополь, Алексеев, Александр Пономарев и Михаил Хома / instagram.com/oleksandrponomarov

"Украина – единственная! С Днем единения!" – поздравил фанов артист.

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