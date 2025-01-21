В России продолжается расследование дела по убийству женщины, тело которой преступник спрятал в автомобиле российского актера-путиниста Гоши Куценко.

По данным пропагандистских СМИ, после жуткого инцидента убийца был найден сразу. Им оказался 30-летний житель Казани, ранее уже имевший ряд уголовных правонарушений. Как известно, на днях он нанес 12 ножевых ранений женщине. Ее труп россиянин спрятал в авто, которое, как оказалось впоследствии, было в собственности скандального Куценко. В результате суд постановил бросить убийцу за решетку на 15 лет.

Российский убийца, спрятавший мертвую женщину в авто путиниста Куценко

Во время судебного заседания внимательные заметили в руках убийцы интересную записку. На изображении виднеется текст, который очевидно был написан самим россиянином, с неоднозначной просьбой. Гражданин государства-террориста цинично просил о свободе. Правда, эту свободу он задумал получить позорным путём и заявил о желании воевать на стороне оккупантов против Украины.

Российский убийца, спрятавший мертвую женщину в авто путиниста Куценко

Записка российского убийцы, спрятавшего умершую женщину в авто путиниста Куценко

"Ваша честь! Прятаться от следствия и суда не намерен. В совершенном раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников потерпевшей. Я подал ходатайство о прохождении службы в рядах сво, чтобы искупить свою вину", — написано на бумаге.

Сработали ли такие жалкие попытки оправдать убийство женщины – неизвестно. Однако известно, что убийца уже был в составе российской армии и год назад вернулся с фронта. Интересно, что тогда его мобилизовали так же: после убийства им в 2019 году еще одного человека.

Напомним, недавно лидер группы "Антитела" Тарас Тополя также рассказывал о суде. Музыкант красноречивым фото поделился, чем закончилось дело в отношении луцкого предпринимателя Сергея Лапковского, обвинившего коллектив в нарушении его патента.

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