Убийство Галины Хатчинс: Алеку Болдуину грозит уголовная ответственность

Расследование гибели украинской оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" продолжается. Из-за убийства девушки актеру Алеку Болдуину грозит уголовная ответственность.

Как сообщает TMZ, окружной прокурор Мэри Кармак-Олтвис подала экстренный запрос на прошлой неделе, прося у Совета финансов Нью-Мексико дополнительные средства, чтобы помочь в возбуждении четырех возможных уголовных дел, которые могут возникнуть в результате расследования смерти Хатчинс. Сумма, которую прокуратура попросила на рассмотрение дела, составляет 635 тысяч долларов.

И хотя прокуратура пока не делает официальных заявлений по поводу имен, в офисе Кармак-Олтвис заверили, что главным подозреваемым остается Болдуин.

Сейчас прокуратура рассматривает все статьи в СМИ по поводу смерти Хатчинс и проводит детальное изучение использования оружия на съемочной площадке.

Напомним, ранее в ФБР заверили, что убийство Галины Хатчинс не было несчастным случаем, на чем отмечал Болвин.

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