Убийство Галины Хатчинс: Болдуина могут обвинить в непреднамеренном преступлении

Полиция не исключает имени из списка возможных виновников трагедии.

Американская полиция не исключает, что звездного актера, лауреата "Эмми" и "Золотого Глобуса" Алека Болдуина обвинят в непреднамеренном убийстве украинской операторши Галины Хатчинс.

Отвечая на вопрос репортера на пресс-конференции в Санта-Фе, правоохранители подчеркнули: озвучивать обвинения рано, следствие продолжается, но не исключили ни одного имени из списка возможных виновников трагедии. Об этом говорится в сюжете ТСН.12:00.

Выпущенный еще в 19 веке револьвер 45 калибра "Лонг Кольт", из которого стрелял Алек, до сих пор можно купить. Боевое оружие на съемочных площадках – не редкость. Но обычно за ним присматривают иначе. Прокуратура еще не предъявила никаких обвинений, но вот три человека, без которых выстрел не прозвучал бы:

скриншот с видео

Звездный актер Алек Болдуин, доверившийся словам ассистента режиссера и не проверивший оружие собственноручно. Ведь на проектах с большим бюджетом за безопасностью на площадке следят лучше.

Дэйв Голз / скриншот с видео

Дэйв Холз — ассистент режиссера, давший Болдуину пистолет и сказав: "Оружие безопасное". Копам он сказал: "Видел только три дырки в барабане. Просто поверил на слово оружейке".

Анна Гутьерес Рид / скриншот с видео

24-летняя Ханна Гутьерес Рид, которая и должна была присматривать за револьверами. Ее отец учил финтам с пистолетами Брэда Питта и Рассела Кроу, дочь попробовала себя в модельном бизнесе, но разочаровалась. Говорят, сейчас ее выселяют из недорогого домика в Колорадо.

"На съемочной площадке работало примерно 90 человек. Со всеми мы должны поговорить, это важно. Ходит много слухов, от которых нужно отделить реальные факты, в этом и есть наша работа", – заявил шериф округа Санта-Фе Эден Мендоза.

Со съемочной площадке полиция собрала более 600 предметов – среди них камеры, оружие и патроны. Достоверно известно, что во время рокового выстрела никто не снимал. Ведь работала на площадке только одна камера. Потому что буквально за несколько часов до съемок сразу несколько человек отказались работать и ушли, жалуясь на плохие условия труда. Длинный рабочий день, опасно длинный путь со съемочной площадки в гостиницу. Некоторых в тот же день успели заменить другими.

"Люди очень разозлились, узнав, что отказавшихся работать быстро заменили теми, кто не входил в профсоюз. На безопасность рабочих всем было плевать", – отметил правозащитник Константин Энтони.

Убийство Галины Хатчинс: полиция не исключает, что Болдуина обвинят в непреднамеренном преступлении

Со своей стороны, оружейница Ханна Гутьерес утверждает, что револьвер она проверила, а патроны к нему попали после того, как она его осмотрела. Как, когда, и почему перед тем, как дать оружие в руки актеру, его не осмотрели дополнительно — полиция как раз ищет. Но главный виновник трагедии на площадке один: попытка сэкономить на жизненно важных процедурах.

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