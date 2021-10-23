Убийство Галины Хатчинс: муж погибшей операторши впервые прокомментировал смерть любимой

Мэтью Хатчинс обратился к СМИ и поклонникам.

Муж оператора-украинки Галины Хатчинс, которую во время съемок случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин, впервые прокомментировал горе.

Мэтью Хатчинс опубликовал в своем Twitter сообщение, где обратился к представителям СМИ и поклонникам. Вдовец попросил уважать частную жизнь его семьи и поблагодарил за добрые слова о покойной любимой и за то, что пользователи делятся ее фото и историями из жизни.

twitter.com/mhutchins

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы пытаемся справиться с нашим горем. Мы благодарим всех за то, что поделились изображениями и историями из ее жизни", — написал Хатчинс.

Мэтью также опубликовал фото Галины с их 9-летним сыном Андросом.

Галина Гатчинс с сыном / twitter.com/mhutchins

Напомним, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

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