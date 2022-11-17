Убийство Галины Хатчинс: о погибшей операторе-украинке снимут документальный фильм

Компания Story Syndicate займется производством документального фильма об операторе картины "Ржавчина" Галине Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке.

В общем, муж погибшей Мэтт дал свое согласие на съемку ленты. У создателей картины будет эксклюзивный доступ к вещам Галины. Это позволит воспроизвести им полноценную картину, какой при жизни была оператор.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

"Это позволит изобразить мощный портрет пути Хатчинс: от ее юности, когда она жила на отдаленной советской военно-морской базе, а затем в Киеве, до того, как стала одной из самых востребованных кинематографистов независимого кино. Документальный фильм станет данью уважения творчеству Хатчинс ", — говорится в заявлении создателей фильма, пишет Variety.

Режиссером картины станет Рэйчел Мэйсон, которая в прошлом году была номинирована на премию "Эмми".

"Как режиссер я хотела снимать с ней фильмы. Я никогда не могла представить, что буду снимать о ней фильм. Мир потерял большую художницу, но я потеряла подругу. Этот фильм дает нам возможность поделиться ее человечностью и талантом с миром. Галине суждено было стать величием, до сих пор она им является", — отметила режиссер.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, Галина Хатчинс погибла осенью прошлого года. Оператора застрелили во время съемок фильма "Ржавчина". Роковой выстрел совершил актер Алек Болдуин. По его словам, он не знал, что оружие заряжено. В настоящее время ведется следствие касательно гибели оператора.

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