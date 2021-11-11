Убийство Галины Хатчинс: светооператор из Украины подал иск против Алека Болдуина и всех причастных

Убийство Галины Хатчинс: светооператор из Украины подал иск против Алека Болдуина и всех причастных

Сергей Светной рассказал, как Галина Хатчинс умирала у него на руках. "Она была моей подругой", – сказал он.

Руководитель отдела освещения киноленты "Ржавчина", во время съемок которой погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, подал в суд на Алека Болдуина и других членов команды.

Об этом сообщает The Associated Press.

В поданном в среду, 10 ноября, в Верховный суд Лос-Анджелеса иске украинца Сергея Светного указывается, что халатность ответчиков вызвала у светооператора "сильное эмоциональное расстройство", которое будет преследовать его.

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Истец рассказал, что пуля, убившая его близкую подругу Хатчинс, чуть не попала и в него. Кроме того, именно Сергей держал раненую украинку за голову, когда она умирала.

"У них никогда не должно быть боевых патронов на этой съемочной площадке", — заявил адвокат Светного во время брифинга.

Сторона обвинения судится против почти двух десятков ответчиков, связанных с фильмом, в том числе против Болдуина, который был одновременно актером и продюсером, помощника режиссера Дэвида Холлса, отдавшего звезде заряженный револьвер, и Анны Гутьеррес-Рид, отвечавшей за оружие на съемочной площадке.

Это был девятый фильм, над которым Светной работал вместе с Хатчинс. Он указал, что согласился на низкооплачиваемую работу, потому что оператор его об этом попросила. "Она была моей подругой", – сказал украинец журналистам в среду.

facebook.com/sergey.svetnoy

Он также рассказал, что за несколько дней до инцидента видел пистолеты, оставленные без присмотра в грязи, о чем предупреждал ответственных лиц. В день смертельной стрельбы Светной устанавливал освещение в пределах двух метров от Болдуина.

"Случившееся потом будет вечно преследовать истца, — говорится в иске. — Он почувствовал странный и ужасный свист того, что казалось сжатым воздухом справа от него. Он почувствовал, как то, что, по его мнению, было порохом и другими остаточными материалами, попало в правую сторону его лица".

После выстрела, ничего не слыша и с поцарапанными очками, он встал на колени, чтобы помочь Хатчинс. Сторона обвинения требует от ответчиков компенсации и штрафных санкций на пока неопределенную сумму.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико 21 октября во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.

В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

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