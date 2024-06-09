На днях в РФ был завершен процесс расследования убийства российского певца Игоря Талькова, произошедшего в 1991 году.

Так, виновным в инциденте был признан концертный директор Игоря – Валерий Шляфман. Об этом говорится в заявлении главного следственного управления Следственного комитета Санкт-Петербурга после расследования дела в течение 33 лет.

"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. После возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений", - сообщил СК РФ.

Игорь Тальков

Отметим, Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года от выстрела в грудь за кулисами концерта во Дворце спорта "Юбилейный". Согласно официальному комментарию представительницы СК России Светланы Петренко, все началось с конфликта между Шляфманом и представителем другого артиста – Игорем Малаховым. Тогда концертный директор Талькова пытался выстрелить в Малахова из револьвера, однако попал в своего артиста.

Игорь Тальков

К слову, после инцидента Валерий Шляфман уехал в Израиль и долго скрывался там. Сначала его заочно обвинили в совершении убийства по неосторожности, но впоследствии на основе более 150 собранных доказательств у свидетелей и экспертизы установили, что Шляфман умышленно совершил преступление. В 2022 году убийца был заочно арестован судом в Санкт-Петербурге.

Отметим, Игорь Тальков в основном славился песнями на общественно-политическую тематику и воспевал проблемы России. К слову, его сын продолжил дело отца и занимается творчеством. Игорь Тальков-младший поддержал геноцид украинцев и теперь соглашается развлекать окупантов на фронте.

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