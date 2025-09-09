Убийство рэпера Тупака: в деле всплыло шокирующее раскрытие причастности P. Diddy

Тупак Шакур и P. Diddy

Американского рэпера и продюсера P. Diddy снова втянули в громкий скандал из-за новых предположений об убийстве Тупака Шакура.

Как пишет USA TODAY, Дуэйн Дэвис — единственный обвиняемый в убийстве Тупака Шакура — заявил, что именно P. Diddy якобы предложил миллион долларов за убийство Шакура и тогдашнего руководителя лейбла Шуга Найта.

Напомним, в сентябре 1996 года в Лас-Вегасе на Тупака напали после конфликта между представителями двух калифорнийских банд. Артиста расстреляли из автомобиля, и он умер в больнице через несколько дней. Шуг Найт получил ранения, но выжил. По словам Дэвиса, причиной стрельбы была не только месть, но и якобы заказ от P. Diddy.

Тупак Шакур / © Associated Press

В материалах гражданских исков против музыканта также есть свидетельства, что он якобы хвастался причастностью к преступлению и даже заплатил за аренду автомобиля, из которого стреляли в Тупака. Сам P. Diddy все категорически отрицает. В полиции Лас-Вегаса подчеркнули, что он никогда не был официальным подозреваемым по этому делу.

Кроме этого, артист сейчас имеет и другие проблемы с законом. В июле суд присяжных снял с него обвинения в рэкете и торговле людьми, но признал виновным в двух инцидентах, связанных с проституцией. Окончательный приговор объявят в октябре. Юристы P. Diddy настаивают, что все эти иски — это шантаж, а показания против него ложные.

Убийство Тупака Шакура, а через полгода и еще одного известного американского рэпера Notorious B.I.G., уже почти 30 лет остается одной из самых громких загадок музыкальной индустрии. Несмотря на новые заявления, никаких доказательств для выдвижения обвинений P. Diddy нет. Единственный живой свидетель тех событий — Дэвис, и его слова вызывают много сомнений.

P. Дидди / © Associated Press

