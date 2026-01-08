Убийство Роба Райнера и его жены: адвокат подозреваемого в преступлении сына отказался защищать его в суде

Ник Райнер / © Getty Images

Адвокат Ника Райнера, которого подозревают в убийстве своего отца, актера и режиссера Роба Райнера, и матери, продюсера Мишель Сингер Райнер, отказался защищать своего клиента в суде.

Об этом сообщает BBC. Адвокат Алан Джексон объявил о своем отказе после судебного заседания, которое состоялось 7 января. Причины такого решения он объяснять не стал, отметив, что юридически и этически не имеет права этого делать. Однако Джексон сослался на определенные "обстоятельства". Также адвокат отметил, что его бывший клиент не является виновным в совершении тяжкого преступления.

"Обстоятельства, которые я не мог контролировать, но, что еще важнее, обстоятельства, которые не зависели от Ника, сделали невозможным для нас продолжение нашего представительства", - пояснил адвокат.

Адвокат Алан Джексон / © Associated Press

К слову, теперь Ника Райнера будет защищать в суде государственный адвокат Кимберли Грин. Она попросила дать ей время для ознакомления с делом и подготовки к судебному заседанию, которое состоится 23 февраля.

Убийство Роба Райнера и его жены - что известно

Звездных супругов нашли мертвыми 14 декабря 2025 года. Тела Роба Райнера и Мишель Сингер обнаружили в их же доме. Причиной смерти пары стали многочисленные ножевые ранения. При этом следов того, что кто-то ворвался в их дом, не было.

В убийстве супругов подозревают сына Ника Райнера. Сам мужчина свою вину не признает. Хотя прокурор убежден, что присяжные признают его виновным в жестоком убийстве родителей.

Роб Райнер и Мишель Сингер Райнер / © Associated Press

"Мы полностью уверены, что присяжные признают Ника Райнера виновным вне всякого разумного сомнения в жестоком убийстве его родителей - Роба Райнера и Мишель Сингер Райнер", - говорится в заявлении прокурора.