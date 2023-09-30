Убийство Тупака Шакура: через 27 лет задержали предполагаемого убийцу рэпера

Преступник единственный из подозреваемых, кто до сих пор жив.

Спустя 27 лет после загадочной смерти скандального американского рэпера Тупака Шакура полиция наконец-то задержала его предполагаемого убийцу.

Полиция Лас-Вегаса задержала последнего из живых подозреваемых в смерти музыканта. Задержанный оказался бывшим гангстером Двейном Китом Дэвисом по прозвищу Киф Ди. Именно он несколько лет назад заявлял о том, что видел, как его племянник Орландо Андерсон по прозвищу Бейби Лейн выстрелил в Шакура.

Тупак Шакур / Фото: Getty Images

Как сообщает издание ABC News, 60-летний преступник был арестован возле его дома на окраине Лас-Вегаса в пятницу. Уже через несколько часов ему было предъявлено обвинение по одному из пунктов в убийстве с помощью смертельного оружия.

Дэвис давно известен следователем как один из четырех подозреваемых, но против него не было обвинений. Однако теперь по законам штата Невада, преступник также может попасть в тюрьму, как тот, кто помог совершить убийство.

"Двейн Дэвис был заказчиком этой группы лиц, совершивших это преступление и организовал план, который был реализован", — рассказал журналистам лейтенант отдела убийств полиции Лас-Вегаса Джейсон Йоханссон.

Тупак Шакур / Фото: Getty Images

2018 Дэвис признался, что сам дал оружие своему племяннику, чтобы тот выстрелил в Тупака. По его словам, между Бэйби Лейном и Шакуром незадолго до убийства возник спор.

"Мы ждали. Шакур сел в BMW на переднее сиденье. За рулем был его менеджер Шуг Найт. Они отъехали, а мы двинулись за ними. Я достал пистолет и протащил его напарнику, но тот отказался стрелять. Тогда пистолет взял Бэйби Лейн." Наши машины поравнялись, чтобы Орландо оказался напротив передней части BMW. Он опустил стекло и выстрелил несколько раз. Водитель поехал вперед, и мы скрылись", — рассказал гангстер.

Тупак Шакур / Фото: Getty Images

Напомним, что Тупак Шакур погиб 13 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Автомобиль рэпера, в котором он находился вместе с основателем Death Row Records Мэрионом Найтом (Шуг), был расстрелян во время остановки на светофоре. Шакур получил четыре огневых ранения и скончался в 25-летнем возрасте.

Однако даже спустя столько лет после гибели музыканта некоторые его поклонники отказываются верить в его смерть. Так, в 2018 году бывший охранник рэпера заявил, что имеет доказательства того, что Тупак до сих пор жив.

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