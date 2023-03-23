Участие TVORCHI в "Евровидении-2023" обойдется в три миллиона грн: на что пойдут деньги

Больше всего средств потратят на разработку идеи и сценария номера представителей от Украины.

Подготовка и участие представителя от Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группы TVORCHI, обойдется в три миллиона гривен.

Информация об этом появилась на сайте Prozorro. Также в сообщении отмечено, что тендер на подготовку TVORCHI к международному музыкальному первенству выиграл ФЛП Ирины Дячук. Как сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная", Дячук сотрудничает с пиар-агентством Detali agency, который ведет группу TVORCHI.

Деньги потратят на подготовку, сопровождение и создание сценической постановки номера для участника-представителя Украины. В частности, больше всего денег потянет разработка идеи и сценария номера для конкурса – 882,4 тыс; изготовление декораций и их доставка в Ливерпуль обойдется в 765,9 тыс.; командировка режиссера, продюсера и команды в Ливерпуль – 695,3 тыс; костюмы – 193,6 тыс; графическое сопровождение номера – 193,6 тыс грн; фотосессия и видео режиссерского видения постановки – 128,3 тыс; спецэффекты в номере – 127,8 тыс.

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, что международный песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в этом году в городе Ливерпуль, Великобритания. Хотя должен был состояться в Украине, поскольку в прошлом году победил представитель нашей страны, группа Kalush Orchestra. Но из-за полномасштабной войны рф против Украины организаторы в целях безопасности перенесли конкурс в Великобританию.

"Евровидение-2023" состоится 9, 11, 13 мая. Украина автоматически попала в финал конкурса и выступит под номером 19.

Кстати, недавно группа TVORCHI выпустила обновленную версию своей конкурсной песни Heart of Steel. Артисты добавили текст на украинском и усилили концовку соло на скрипке.

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