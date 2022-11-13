Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Участница "Голосу країни-12" довела до мурашек исполнением песни группы The Cranberries

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
555
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Участница "Голосу країни-12" довела до мурашек исполнением песни группы The Cranberries

Мария Квитка

Народная певица мощно исполнила песню Zombie.

На сцену "Голосу країни-12" вышла Мария Квитка, которая в прошлых выпусках шоу удивляла всех своим мощным народным голосом.

Впрочем, в "Нокаутах" участница решила изменить стиль и спеть кардинально другую песню. Мария исполнила композицию группы The Cranberries – Zombie. Артистка выбрала этот трек, ведь он написан в память о двух детях, погибших в результате теракта. К сожалению, из-за действий террористической страны России украинские дети сейчас погибают. Мария посвятила именно им исполнение этой композиции.

Мария Квитка / ©
Мария Квитка

"Сегодня я не буду исполнять народную песню, но буду петь о том, что особенно болит. Я спою песню группы The Cranberries, которая была написана ими в память о двух мальчиках, погибших в результате теракта. К сожалению, восемь лет назад на нашу землю также пришли террористы россияне и устроили здесь самый настоящий геноцид украинского народа, они действительно зомби, издеваются над нашими детьми, пытают их, похищают их и убивают их. убила эта война. Мы будем помнить о них всегда", — отметила Мария.

Советница Оли Поляковой Тина Кароль отметила, что это было одно из лучших выступлений. Певица посоветовала тренеру дать Марии шанс.

Тина Король / ©
Тина Король

"Я скажу честно, это самое органичное выступление сегодня. Мне понравилось, как у тебя перепадал голос из форте на пиано. Мне понравилось, что ты не делала лишних движений и не копировала никого. Была на сцене певица, артистка, человек с месседжем", — поделилась Тина.

Полякова решила усадить Марию Квитку на второе кресло. Проект покинула жительница Одессы Юлия Войтко.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Голос країни 2022
Дата публикации
Просмотры
555
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация