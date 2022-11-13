Участница "Голосу країни-12" довела до мурашек исполнением песни группы The Cranberries

На сцену "Голосу країни-12" вышла Мария Квитка, которая в прошлых выпусках шоу удивляла всех своим мощным народным голосом.

Впрочем, в "Нокаутах" участница решила изменить стиль и спеть кардинально другую песню. Мария исполнила композицию группы The Cranberries – Zombie. Артистка выбрала этот трек, ведь он написан в память о двух детях, погибших в результате теракта. К сожалению, из-за действий террористической страны России украинские дети сейчас погибают. Мария посвятила именно им исполнение этой композиции.

Мария Квитка

"Сегодня я не буду исполнять народную песню, но буду петь о том, что особенно болит. Я спою песню группы The Cranberries, которая была написана ими в память о двух мальчиках, погибших в результате теракта. К сожалению, восемь лет назад на нашу землю также пришли террористы россияне и устроили здесь самый настоящий геноцид украинского народа, они действительно зомби, издеваются над нашими детьми, пытают их, похищают их и убивают их. убила эта война. Мы будем помнить о них всегда", — отметила Мария.

Советница Оли Поляковой Тина Кароль отметила, что это было одно из лучших выступлений. Певица посоветовала тренеру дать Марии шанс.

Тина Король

"Я скажу честно, это самое органичное выступление сегодня. Мне понравилось, как у тебя перепадал голос из форте на пиано. Мне понравилось, что ты не делала лишних движений и не копировала никого. Была на сцене певица, артистка, человек с месседжем", — поделилась Тина.

Полякова решила усадить Марию Квитку на второе кресло. Проект покинула жительница Одессы Юлия Войтко.

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