Участница "Голосу країни-12" из Запорожья вспомнила, как с детьми готовилась оборонять город от оккупантов

В начале войны семья с двумя детьми приняла решение оставаться в родном городе.

В седьмом эфире "Голоса країни-12" зрители увидят новых участников вокального шоу и услышат их истории войны в Украине.

Вокалистка Сабина Сафарли из Запорожья вспомнила, как для нее началось утро 24 февраля. Как и большинство украинцев, она узнала о российском нападении на Украину благодаря телефонному звонку.

Уже через некоторое время российские оккупанты добрались до Энергодара в Запорожской области, но Сабина твердо решила оставаться дома и помогать защищать родной город. К волонтерству присоединились и двое несовершеннолетних сыновей участницы "Голосу країни-12".

"С первых дней войны мы поняли, что мы остаемся для того, чтобы помогать и волонтерить. И я без мужа решила, что никуда не поеду. Дети мои коктейли Молотова собирали, помогали строить блокпост на нашей улице, клеили резину на бронежилеты", — рассказала Сабина.

Вокалистка призналась, что для нее возвращение "Голосу країни-12" на телеэкраны стало шансом снова спеть для миллионов зрителей и вернуть им надежду на лучшее.

Кстати, Сабина своим эмоциональным исполнением песни Aerosmith "I don't want to miss a thing" покорила Олю Полякову и попала в команду певицы.

Напомним, что во время войны у проекта "Голос країни-12" появилась важная цель – помочь нашим защитникам приблизить победу Украины. Во время эфиров вокального шоу зрители смогут делать донаты для бойцов ВСУ.

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