Участница "Голосу країни-12" нагадала ребенка Потапу с Настей Каменских

Певица погадала на будущее тренерам.

В первом эфире 12-го сезона "Голосу країни" поборолась за внимание тренеров Елена Чукаленко.

24-летняя киевлянка спела на "слепых прослушиваниях" композицию Тины Кароль и Юлии Саниной — "Вільна". Участнице удалось удивить наставников и развернуть все тренерские кресла.

Во время общения со звездами Елена поделилась, что работает вокалисткой. Также девушка заинтриговала, что может предсказать будущее. Как оказалось, участница – ромской национальности. "Я – украинская цыганка", – сказала она. Заинтересованные тренеры попросили Чукаленко погадать им. Первой стала Полякова.

"Я вижу, что вас скоро ждет какая-то очень известная песня мировая", – сказала участница. Оля была удивлена и заявила, что сейчас как раз готовит такую.

А вот Потапу певица нагадала малыша: "Идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие связано с девушкой. То, на что вы надеетесь – 100% удастся". За кулисами папа Елены добавил, что Алексей станет еще раз папой, на что Юрий Горбунов ответил: "Это наши соседи, они знаете, сколько работают над этим?". Да и сам ПТП обрадовался такому предсказанию: "Ой, спасибо! Дай Бог. Ой, как хотелось бы!".

Елена Чукаленко / скриншот с видео

Относительно Нади Дорофеевой Елена увидела, что звезду ждет перемена с трамплином в лучшую сторону. Со своей стороны Святослав Вакарчук попросил не говорить ему о его будущем.

Также по просьбе ПТП Елена Чукаленко исполнила цыганскую народную песню и довела тренеров до мурашек.

Дальше за певицу началась настоящая борьба. Впрочем, участница решила продолжить бороться за победу в шоу в команде Оли Поляковой.

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