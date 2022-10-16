Участница "Голосу країни-12" о жизни в оккупированном Энергодаре: "Просто вижу, как город умирает"

Полномасштабная война в Украине изменила жизнь участников "Голосу країни-12". 17-летняя Анастасия Паламар вместе с родными оказалась в оккупации.

Девушка сейчас находится в Энергодаре. На шоу "Голос країни-12" Анастасия призналась, что жизнь стала сплошным ужасом. Каждый день жители города слышат взрывы, в том числе и на атомной электростанции.

Впрочем, жители Энергодара не теряют надежды и верят, что ВСУ их освободят.

Анастасия Паламар

"Сейчас я нахожусь в городе Энергодар, Запорожская область. Я просто вижу, как город умирает. Каждый день у меня есть мнения, что этот день может стать последним. Каждый день мы слышим взрывы, и мы понимаем, что это происходит на атомной электростанции. Мне очень страшно за моих родителей особенно. Это очень страшно", — рассказала в эфире шоу Анастасия.

В общем, до начала полномасштабной войны жительница Энергодара попробовала свои силы на "Слепых прослушиваниях" вокального шоу с песней Потапа и Насти – "Почему". Впрочем, красные кнопки нажали ПТП и Надя Дорофеева, которые уже набрали свои команды. Тренеры не хотели отпускать Настю, поэтому попросили продюсеров изменить правила и разрешить взять еще одного участника. В целом девушка продолжит участие в шоу в команде Потапа.

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