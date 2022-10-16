Участница "Голосу країни-12" ошеломила мощным исполнением народной песни

Свои силы на "Голосі країни-12" попробовала жительница Корсуня-Шевченковского – Мария Квитка.

Девушка занимается этнографией и фольклором. Мария ездила по украинским селам и изучала народные песни. Всего Квитка сумела записать более двух тысяч таких композиций.

"Я занимаюсь этнографией и фольклором. Много работала, как художница костюмов, как стилист. Одевала разных артистов. Народная культура – для меня это все какое-то одно целое. Не может быть песня отдельно от одежды или отдельно от местности. Очень много езжу по селам в экспедиции, общаюсь со старшими людьми. Я записала около 2 тыс. народных песен", — поделилась Квитка.

Мария Квитка

Мария рассказала, что с самого начала полномасштабной войны она по-новому открыла для себя народное творчество. По словам Квитки, повстанческие и народные песни сейчас очень актуальны, ведь напомнят украинцам их корни.

"Сейчас я наблюдаю за тем, как расцветает украинская культура, несмотря на то, что враг более 400 лет пытается стереть нас, отобрать у нас наше прошлое и будущее. Сейчас для себя по-новому открываю все наши повстанческие и казацкие песни. Мне кажется, что сегодня как никогда они снова актуальны, потому что они напоминают нам о наших предках, о нашей могущественной и величественной истории. Это для нас особенно важно – держаться своих корней и знать, чьи мы дети", — отметила Мария.

Мария Квитка

На сцене "Голосу країни" девушка исполнила народную песню "Ой летів сизий голубочок". Тренеры были просто ошеломлены мощным голосом Марии, а Надя Дорофеева даже призналась, что у нее начали "мурашки бегать по коже". В общем, певица развернула два кресла. Участие в "Голосі країни-12" Мария продолжит в команде Оля Поляковой.

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