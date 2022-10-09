Участница "Голосу країни-12" призналась, почему не смогла оставаться в Польше во время войны

Львовянка Ирина Бенько после непродолжительного времени за границей все же вернулась домой.

В новом выпуске "Голосу країни-12" Ирина Бенько, как и другие участники, вспомнила свою историю полномасштабной войны.

"Утро 24 февраля кардинально изменило нашу жизнь, жизнь нашей семьи и всех людей в Украине. Шок, паника, не понимание, что происходит, привыкание к звуку сирен. На первых неделях мы волонтерили, помогали тоже, но мы поняли, что для детей не безопасен такой режим жизни, поэтому мы приняли решение уехать за границу", — рассказала Ирина.

Месяц 39-летняя мама с двумя сыновьями-подростками находилась в Польше, но вскоре поняла, что больше не может там оставаться.

"У меня было ужасное чувство вины. Я переживала, как там дела, что там происходит, как моя семья. И потом мы вернулись", — поделилась Ирина.

К тому же, в семье Бенько случилось пополнение, они взяли к себе собачку из убежища, эвакуированную из Киева.

На сцене "Голосу країни-12" Ирина Бенько спела песню группы The Hardkiss "Мелодия". К 39-летней участнице развернулась Оля Полякова и пригласила ее в команду.

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