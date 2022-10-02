Участница "Голосу країни-12" рассказала, как своим пением помогает Украине

Ошеломить судей Инессы Грицаенко наконец-то удалось в 12 сезоне проекта – ее лирическое исполнение кавера на песню "Гуси" стало хитом в соцсетях.

Однако выступления на мечтательном шоу пришлось прервать из-за полномасштабной войны в Украине. В шестом эфире "Голосу країни-12" Инесса рассказала, какие изменения в ее жизни произошли во время российского вторжения.

Девушка призналась, что не хотела покидать любимое дело, поэтому решила петь для того, чтобы помогать другим. Так голос Инессы начал звучать на благотворительных матчах футбольного клуба "Динамо".

"Я мечтала быть артисткой с самого младенчества, но даже в ночном кошмаре я не могла представить, что мой голос во время войны будет звучать в других странах", — поделилась Грицаенко.

Юная исполнительница более пяти раз исполняла песни на футбольном поле и даже могла спеть с тренером "Второго шанса" Александрой Зарицкой.

Напомним, что эфиры "Голосу країни-12" теперь тоже имеют благотворительную цель. Во время выступлений участников все желающие могут принять участие в сборе средств для бойцов ВСУ.

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