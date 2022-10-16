Участница "Голосу країни-12" вспомнила, как вместе с MONATIK выступала на благотворительных концертах

В седьмом выпуске шоу "Голос країни-12" жительница Киева Оксана Позывай рассказала, как война изменила ее жизнь.

До начала полномасштабного вторжения девушка выступала со своей музыкальной группой, а также училась кондитерскому ремеслу. Впрочем, после 24 февраля планы Оксаны полностью изменились. Девушка начала активно заниматься волонтерством и помогать военным.

"Работала в волонтерском штабе. Мы просто через несколько дней поняли, что такое военное оборудование, где его брать, как его шить", — вспомнила Оксана.

Петь девушка тоже не перестала. Оксана вместе с группой давала благотворительные концерты. Как-то певец Дмитрий Монатик позвонил руководительнице их коллектива и предложил вместе с ним выступать в поддержку Украины. Вместе артисты объездили Европу с благотворительными концертами.

Оксана Позывай с Дмитрием Монатиком

"Так произошло в жизни, что Дима Монатик позвонил руководительнице нашей группы и предложил нам принять участие в благотворительных концертах. Были на многих площадях Европы с нашей Art Обороной. Сейчас такое время, что тебе очень хочется быть полезным. А если это совпадает с тем, что ты умеешь – это просто такое счастье", — поделилась Оксана.

Оксана Позывай с Дмитрием Монатиком

Свое выступление на сцене "Голосу країни-12" начинающая певица посвятила волонтерам, которые могут найти все, что необходимо. Оксана на шоу исполнила композицию Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни, которая называется Falling. Оксана развернула два тренерских кресла – Нади Дорофеевой и Святослава Вакарчука. В общем, девушка продолжит участие в проекте в команде Нади.

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