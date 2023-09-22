Участница "Голосу країни-13", которая "порвала" кавером на хит Дорофеевой, удивила собственным треком

Участница проекта "Голос країни-13 ", самобытная певица STASYA, которая развернула все 4 кресла, выпустила собственный трек "Босі".

Песня "Босі" рассказывает историю двух сердец, испытавших самое сильное и искреннее чувство – безграничную любовь. В композиции, пронизанной душевной теплотой и нежностью, основным месседжем является: любовь может преодолеть даже самые сложные жизненные препятствия. Также одной из ключевых идей является напоминание о важности доверия и поддержки в отношениях.

"Босі" – песня о безграничной любви, доверии и поддержке друг друга. Бывают моменты, когда приходится быть физически вдали от любимого человека, но, несмотря на обстоятельства, вы душой и сердцем всегда рядом. Пусть каждый из вас найдет любовь на всю жизнь, а кто нашел – никогда не отпустил", – прокомментировала свой новый трек STASYA.

Напомним, что в первом эпизоде вокального шоу "Голос країни-13" на этапе "слепых прослушиваний" STASYA развернула к себе все четыре тренерских кресла. Она в своей манере сделала кавер на хит Дорофеевой "Вотсап", которым "порвала" зрителей и тренеров.

По итогу, наставником молодая певица выбрала продюсера Ивана Клименко.

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