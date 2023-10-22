Участница "Голосу країни-13" ошеломила эмоциональным выступлением и довела до мурашек мощным вокалом

Только что начался второй полуфинал вокального проекта "Голос країни-13", где в "кросс-батле" сошлись участники команд Ивана Клименко и Нади Дорофеевой.

От команды Дорофеевой на сцену вышла колоритная Майрамик Авоям, которая ранее радовала зрителей зажигательными и энергичными выступлениями. В этот раз участница проекта спела на сцене известный немецкий хит In deinen Armen, который исполняет певица Ayliva. Майрамик просто ошеломила эмоциональным и чувственным выступлением. Мощный вокал участницы не оставил никого равнодушным.

"Сегодня прозвучала песня, которую в Украине еще не знают, но это мощный немецкий хит. У меня было ощущение, что я сейчас смотрю номер победителя "Евровидения". Для меня очень важно в этом европейском сезоне показывать и локальные песни. Это такая наша благодарность. Европе за поддержку Украины", — прокомментировала выступление подопечной Надя Дорофеева.

Конкуренткой Майрамик Авоям в "кросс-батлах" стала Вероника Коваленко. Участница спела хит певицы KOLA – "Біля серця". Автор этой песни — сам Клименко. Тренер в первую очередь хотел, чтобы Вероника открыла перед зрителями душу, по его мнению, ей это удалось сделать.

"Вероника умеет очень мощно петь, она это показывала в прошлых раундах. Но в этот раз я попросил показать свое сердце. Ей удалось это сделать. Каждая нота вызывала у меня мурашки. Я горжусь, когда так круто поют мои песни", – отметил Иван Клименко. .

После выступления участниц зрители сразу же начали голосовать, кто пройдет в финал проекта. С отрывом всего в два балла победила Майрамик Авоям.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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