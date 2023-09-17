Участница "Голосу країни-13" с уникальным тембром ошеломила тренеров вокальной импровизацией

В третьем эпизоде "Голоса країни-13" удивлять членов жюри пришла 21-летняя Александра Ройко из Луцка.

Девушка с уникальным тембром голоса давно мечтала о певческой карьере и даже успела поработать с одним из тренеров, продюсером Иваном Клименко.

Юная вокалистка познакомилась с музыкантом еще до полномасштабной войны – Александра подошла к Ивану на одной из конференций и удивила его своим вокалом. Продюсер сразу увидел у студентки хороший потенциал и предложил записать несколько партий в качестве бэк-вокалистки, однако после этого их сотрудничество стало на паузу.

На сцене "Голосу країни-13" Александра исполнила украинскую колыбельную "Котику серенький" и с первых секунд развернула кресло Клименко. Вслед за продюсером свое "Да" девушке сказала Надя Дорофеева. Не успела нажать кнопку Юлия Санина и пожалела, что не попыталась забрать певицу в свою команду.

Александра Ройко

Особый голос девушки вызвал большой интерес у тренеров, поэтому они предложили ей исполнить по одному куплету из их песен. Александра ошеломила своей вокальной импровизацией, соединив в одной композиции "Прірву" Юлии Саниной, "Дежавю" Артема Пивоварова и "Вотсап" Нади Дорофеевой. Тренеры были в приятном шоке от столь талантливого кавера на их треки.

После такого перформанса девушка должна выбрать, с кем из тренеров она продолжит свой путь на проекте. Свой выбор Александра остановила на команде Ивана Клименко.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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