Участница "Голосу країни-13" заставила Пивоварова и Санину посоревноваться в экстремальном вокале

Бороться за участие в проекте "Голос країни-13" пришла 18-летняя Елизавета Шафорост.

Девушка закончила школу в Канаде, однако отказалась идти дальше учиться, ведь хочет полностью сконцентрироваться на музыке. Елизавета убеждена, что именно "Голос країни" поможет ей в этом. На сцене проекта артистка исполнила хит британского исполнителя Марка Ронсона – Nothing Breaks Like a Heart.

Елизавета Шафорост / Фото: скриншот с видео

"Я уже выпускница канадской школы. Я приняла решение никуда не поступать, потому что я хочу сконцентрировать все свое внимание на музыке. Я хочу быть звездой. "Голос" для меня – это первый шаг к цели стать мировой звездой", – поделилась Лиза.

Вокалистка покорила тренеров исполнением песни в стиле рок и уникальным тембром. Все наставники нажали красную кнопку и начали бороться за участницу. В частности, Санина говорила, что знает, как стать успешным рок-исполнителем. Пивоваров уверял, что умеет работать с бешеной энергией, как у Елизаветы.

Елизавета Шафорост / Фото: скриншот с видео

"Я ждала вас с начала этого сезона. У нас здесь все слушают рок, но только я и моя группа The Hardkiss из присутствующих тренеров преуспели в этом направлении. Я знаю, что такое быть фронтвумен рок-группы. Я смогу поделиться важными советами, если ты пойдешь ко мне", — прокомментировала Санина.

Тем временем Артем Пивоваров предложил спеть участнице вместе в дуэте. На сцене они скримили и гроулили. Юлия Санина потом тоже показала, что умеет петь в таких техниках.

Елизавета Шафорост и Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

Елизавета Шафорост выслушала всех тренеров и выбрала своим наставником на проекте Ивана Клименко.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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