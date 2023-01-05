Участница "Голосу країни" Екатерина Давыденко умерла: сестра артистки назвала настоящую причину смерти

Украинский шоу-бизнес всколыхнула печальная новость – в 28 лет ушла из жизни участница четвертого сезона шоу "Голос країни" Екатерина Давиденко.

Тогда же причиной смерти артистки в Сети назвали пневмонию. Однако, вскоре на связь с поклонниками Екатерины вышла ее сестра. В Instagram женщина развеяла все слухи о причине смерти ее родственницы и назвала, что именно забрало жизнь Екатерины:

Екатерине Давыденко было 28 лет / Фото: instagram.com/zebra_davidenko

"Это пишет сестра Кати… Вы что, были при этом всем и знаете причину ее смерти? Нет. Так попрошу пожалуйста не придумывать ничего! Причина смерти – Тромбоэмболия легочной артерии!" – прокомментировала сестра исполнительницы.

Екатерина Давыденко / Фото: instagram.com/zebra_davidenko

Напомним, что в среду, 4 декабря, стало известно, что скончалась участница "Голосу країни" в 2014 году, певица Екатерина Давыденко. Артистке было 28 лет. Исполнительница родом из Донецка, но последние 10 лет проживала в Киеве.

В 2014 году Екатерина принимала участие в вокальном шоу "Голос країни", где попала в команду Святослава Вакарчука. Тогда на "слепых прослушиваниях" Екатерина исполнила хит Virtual Insanity британской группы Jamiroquai и своим пением покорила судью.

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