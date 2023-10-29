Участница "Голосу країни" эмоционально исполнила хит YAKTAK "Уночі" и удивила игрой на музыкальных инструментах

На сцене "Голосу країни-13" выступила участница из команды тренера Ивана Клименко — Стася Чабан.

Девушка в прямом эфире шоу, текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua, эмоционально исполнила хит популярного украинского исполнителя YAKTAK – "Уночі". Стася в очередной раз ошеломила уникальным и мощным голосом.

Стася Чабан / Фото: скриншот с видео

Кроме того, финалистка продемонстрировала свои умения игры на двух уникальных музыкальных инструментах.

Стася Чабан / Фото: скриншот с видео

"Стася, ты невероятная. Я считаю, что такие исполнители, как ты, — будущее украинской музыки. Ты самобытный самородок. Ты играешь на большом количестве инструментов, представляешь украинскую культуру. Мне нравится, как ты выполнила эту песню. Ты продемонстрировала и нежность, и драйв", — прокомментировал выступление подопечной Иван Клименко.

Отметим, уже сегодня станет известно имя победителя "Голосу країни-13". Его выберут зрители с помощью голосования после третьего этапа шоу, где будут бороться за победу двое участников.

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