Участница "Голосу країни" ошеломила украинской версией победного хита Loreen: "Лучше оригинала"

Финалистка проекта "Голос країни-12" Инесса Грицаенко ошеломила поклонников своей версией победного хита "Евровидение-2023" Tattoo от певицы Loreen.

На своей странице в Instagram Инесса поделилась украиноязычным кавером на популярный трек. Девушка записала видео со своей версией Tattoo на фоне свадебного Киева.

"И пусть все в мире против нас/ Знаю придет наше время/Без тебя дальше не пойду/Ты на теле как тату", — поет в украиноязычном кавере Инесса.

Подписчикам юной певицы такая версия победного трека "Евровидение-2023" понравилась даже больше оригинала, поэтому в комментариях фаны попросили записать полную версию.

Оригинал погас после такого кавера!

Лучше оригинала!

Хочется услышать полную версию. Невероятно!

Так трогательно.

Мурашки по коже!

Напомним, певица Юлия Санина также очаровала Сеть своим "дуэтным" исполнением песни Tattoo вместе с Loreen.

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