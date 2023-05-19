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Участница "Голосу країни" ошеломила украинской версией победного хита Loreen: "Лучше оригинала"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1704
Время на прочтение
1 мин
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Участница "Голосу країни" ошеломила украинской версией победного хита Loreen: "Лучше оригинала"

Инесса Грицаенко записала кавер на песню Loreen

Фаны ждут полной версии.

Финалистка проекта "Голос країни-12" Инесса Грицаенко ошеломила поклонников своей версией победного хита "Евровидение-2023" Tattoo от певицы Loreen.

На своей странице в Instagram Инесса поделилась украиноязычным кавером на популярный трек. Девушка записала видео со своей версией Tattoo на фоне свадебного Киева.

"И пусть все в мире против нас/ Знаю придет наше время/Без тебя дальше не пойду/Ты на теле как тату", — поет в украиноязычном кавере Инесса.

Подписчикам юной певицы такая версия победного трека "Евровидение-2023" понравилась даже больше оригинала, поэтому в комментариях фаны попросили записать полную версию.

  • Оригинал погас после такого кавера!
  • Лучше оригинала!
  • Хочется услышать полную версию. Невероятно!
  • Так трогательно.
  • Мурашки по коже!

Напомним, певица Юлия Санина также очаровала Сеть своим "дуэтным" исполнением песни Tattoo вместе с Loreen.

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Дата публикации
Просмотры
1704
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