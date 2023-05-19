Участница "Голосу країни" ошеломила украинской версией победного хита Loreen: "Лучше оригинала"

Фаны ждут полной версии.
Финалистка проекта "Голос країни-12" Инесса Грицаенко ошеломила поклонников своей версией победного хита "Евровидение-2023" Tattoo от певицы Loreen.
На своей странице в Instagram Инесса поделилась украиноязычным кавером на популярный трек. Девушка записала видео со своей версией Tattoo на фоне свадебного Киева.
"И пусть все в мире против нас/ Знаю придет наше время/Без тебя дальше не пойду/Ты на теле как тату", — поет в украиноязычном кавере Инесса.
Подписчикам юной певицы такая версия победного трека "Евровидение-2023" понравилась даже больше оригинала, поэтому в комментариях фаны попросили записать полную версию.
- Оригинал погас после такого кавера!
- Лучше оригинала!
- Хочется услышать полную версию. Невероятно!
- Так трогательно.
- Мурашки по коже!
Напомним, певица Юлия Санина также очаровала Сеть своим "дуэтным" исполнением песни Tattoo вместе с Loreen.
Читайте также: