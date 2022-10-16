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Участница "Голосу країни" поделилась, как в 52 года все покинула и поехала пением помогать Украине

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Участница "Голосу країни" поделилась, как в 52 года все покинула и поехала пением помогать Украине

Элла Введенская

Элла Введенская вместе с дочерью в начале полномасштабной войны уехала в Германию.

На шоу "Голос країни-12" поделилась своей историей жительница Киева Элла Введенская.

Женщина была вынуждена убегать от войны за границу. Как рассказала Элла, в свои 52 года она бросила все – дом и работу. Женщина начала все с чистого листа в другой стране.

"Война застала меня в Киеве, и я была вынуждена с дочерью уехать в Германию. Мне было очень сложно принять это решение, потому что в 52 года я покинула все – дом, работу – и начала сначала в другой стране", — рассказала Элла.

Элла Введенская / ©
Элла Введенская

Но за границей украинка не забывала свою родную страну. В Германии Элла начала давать благотворительные концерты в поддержку Украины.

"Сейчас я участвую во всех благотворительных концертах в поддержку Украины, также в поддержку всех украинцев, которые находятся здесь – в Германии", — рассказала Элла.

На сцене "Голосу країни-12" Элла исполнила композицию Simply The Best и попала в команду тренера Оли Поляковой.

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