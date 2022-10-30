Участница "Голосу країни" шокировала рассказом, как ее знакомые погибли от российской ракеты в Виннице

Дарья Забелина рассказала, как на нее повлияла развязанная Россией война.

Участница "Голосу країни-12" Дарья Забелина перед вокальным батлом с сыном пастора, Назаром Ильчишеным, поделилась своей историей.

В частности, ужасная война, которую враждебно в Украине развязала Россия, забрала жизни знакомых Дарьи. Они в июле находились в центре Винницы, куда попала российская ракета.

Дарья Забелина

"Война… Она прикоснулась ко мне тоже. 14 июля в Винницу прилетели ракеты. Пострадало очень много людей невинных людей, погибли мои знакомые. Тогда должен был быть благотворительный концерт, и именно туда прилетели ракеты – в Дом культуры, где должно было быть выступление. Я верю, что каждый из нас сейчас важен, каждый из нас находится на своем фронте", – поделилась участница шоу.

Дарья не хочет опускать руки, так что продолжает дальше петь. На сцене "Голосу країни-12" девушка вместе с Назаром трогательно исполнила песню Elton John и Dua Lipa – Cold Heart.

Тренер Святослав Вакарчук отдал свое предпочтение сыну пастора. Так что дальше участие в шоу продолжит Назар Ильчишен.

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