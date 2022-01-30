Участница "Голосу країни" зажгла хитом легендарной рок-группы AC/DC

Марта Липчей спела трек T.N.T.

Во время второго эфира вокального шоу "Голос країни-12" за внимание тренеров боролась жительница Ужгорода – Марта Липчей.

В общем, девушку поет на свадьбах. Вокалистка очень наслаждается своей работой, впрочем, Марта планирует достичь большего. В частности, она хочет творить музыку, которую потом слушали бы миллионы.

"Когда я занимаюсь свадьбами, то я истощаюсь. После этого не всегда есть желание творить. "Голос" мне нужен, чтобы прикоснуться к чему-то большему, стать частью чего-то большего и спеть для миллионов людей", — заявила девушка в своем видеодневнике.

К слову, Марта исполнила хит легендарной рок-группы AC/DC – T.N.T. Исполнительница просто зажгла сцену своим пением. Нажала красную кнопку Оля Полякова.

"Это было очень энергично и очень мощно. Я сразу услышала, что это мой человек. Поэтому я очень рада, что мои коллеги не повернулись. Я точно знаю, что с вами делать. Я очень рада, что вы в моей команде", — прокомментировала Оля.

Читайте также: