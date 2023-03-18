Участница "Холостяка-12" рассказала об измене любимого с проституткой: "Теперь я верю в приметы"

Участница 12 сезона реалити "Холостяк", крупье Лиза Кондрашевская, шокировала поклонников откровенным признанием.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость честно рассказала о том, что ей изменил возлюбленный. При чем, говорит Кондрашевская, перед этим мужчина презентовал ей часы, а потом она узнала, что он вскочил в гречку. Теперь Лиза верит в приметы.

"Вчера впервые в жизни поверила в примету, что подаренные часы — это к расставанию. Но, если ты изменяешь, то ты козел. Это и без часов понятно", — написала Лиза.

Лиза Кондрашевская / Фото: instagram.com/aloe__girl

Также крупье поделилась, где ее благоверный встретил новую избранницу:

"Я не знаю, как не рассказать об этом. У меня такое в жизни впервые. Я понимаю, изменять с каким-то нормальным человеком... Но со шл*хой! Которую можно заказать в Telegram! Это жесть", — рассказала Лиза.

Лиза Кондрашевская / Фото: instagram.com/aloe__girl

Кондрашевская не стала скрывать, что ей было больно, она уже и поплакала, и посмеялась. Впрочем, сильно из-за этого Лиза расстраиваться не собирается. К ситуации она отнеслась по-философски, поблагодарила за полученный опыт и решила больше времени посвятить себе. К примеру, заказала новые капсулы для волос.

А что касается любовницы своего мужчины, то она поделилась, что у нее есть ее номер, фотографии, так что она может охотно познакомить с ней всех желающих.

"У меня есть номер, у меня есть фотки. Кому нужно, обращайтесь.... Я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Боже, какой д*бил!" — заключила Лиза.

Лиза Кондрашевская / Фото: instagram.com/aloe__girl

Напомним, между тем настоящая "Санта-Барбара" происходит в жизни еще одной участницы "Холостяка-12" Юлии Кавчук. В начале февраля девушка, которая находится в Дубае, сообщила, что разорвала отношения со своим парнем, бразильским футболистом, потому что он не отвечал за свои слова. Впрочем, через несколько недель пара снова начала встречаться.

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