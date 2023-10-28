Участница "Холостяка-12" Саша Погорелова увеличила грудь и показала результат

Бизнесвумен призналась, что мечтала об этом давно.

Участница романтического реалити "Холостяк -12", где главным героем был Алекс Топольский, бизнесвумен Саша Погорелова увеличила грудь.

Об изменениях во внешности знаменитость рассказала в Instagram. Она разместила в фотоблоге снимок, на котором появилась в специальном корсете уже после операции.

"Ура! Долго думала, долго боялась. Наконец-то я решилась. Да, я их увеличила", – прокомментировала снимок Погорелова.

Участница "Холостяка" Саша Погорелова увеличила грудь / Фото: instagram.com/sashulialfw

Судя по сторис девушки, маммопластику она проводила в одной из частных клиник в Киеве. Саша показала себя перед операцией и призналась, что ей было очень страшно. Также Погорелова поделилась снимком, где хирург разрисовал ей места, где будет делать манипуляции.

Участница "Холостяка" Саша Погорелова увеличила грудь / Фото: instagram.com/sashulialfw

Участница "Холостяка" Саша Погорелова увеличила грудь / Фото: instagram.com/sashulialfw

Впоследствии Погорелова показалась после операции и рассказала, что все прошло отлично. Впрочем, призналась Саша, первый вечер и ночь после хирургического вмешательства для нее были тяжелыми.

Участница "Холостяка" Саша Погорелова увеличила грудь / Фото: instagram.com/sashulialfw

Напомним, также на днях на маммопластику отважилась украинский хореограф Илона Гвоздева. Танцовщица призналась, что давно хотела увеличить грудь и показала первый результат после операции.

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