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Участница "Холостяка-12" Виктория Варлей показала, как выглядела до пластических операций

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
46к
Время на прочтение
1 мин
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Участница "Холостяка-12" Виктория Варлей показала, как выглядела до пластических операций

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Актриса поделилась архивными фотографиями.

Украинская актриса, участница реалити-шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей показала, какой она была до того, как сделать пластине операции.

В фотоблоге знаменитость опубликовала коллаж с архивными фотографиями. Виктория показала, как за это время изменилась ее внешность.

Виктория Варлей до пластических операций / © instagram.com/viktoriavarley
Виктория Варлей до пластических операций / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Варлей отметила, что изменилась не только снаружи, но и внутренне, ведь много работала над своим усовершенствованием.

"Эти два человека разные не только снаружи, но и внутренне. Я смотрю на эти фото и вижу колоссальную работу над собой", — отметила актриса.

Виктория Варлей / © instagram.com/viktoriavarley
Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, Виктория Варлей не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам. Знаменитость увеличивала губы, делала операцию на веках, которая называется блефаропластика, и удаляла комочки Биша (хирургическая операция, с помощью которой щеки становятся менее округлыми, овал лица – более выраженный и четкий, а скулы – изящные).

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Дата публикации
Просмотры
46к
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