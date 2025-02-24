Участница "Холостяка-12" выходит замуж и показала, как возлюбленный сделал ей предложение на Гавайях

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, Марина Голд выходит замуж.

Радостной новостью косметолог поделилась в своем Instagram. Девушка опубликовала кадры, на которых позировала вместе с возлюбленным и хвасталась роскошным кольцом. Избранник сделал предложение Марине Голд во время их отдыха на Гавайях. Мужчина встал на одно колено на фоне Тихого океана и достал обручальное кольцо. Марина же в это время ответила заветное "да". В общем, влюбленные обручились после пяти месяцев отношений.

Марина Голд выходит замуж/Фото: Instagram Марины Голд

"Нам всего пять месяцев. Не могу сказать, что я не догадывалась о предложении, потому что мы знали, что мы идеальная пара друг для друга. Мы так часто с тобой говорили о будущем, о свадьбе и это были не просто слова. Ты, как всегда, все показываешь поступками. С первого дня ты просто взял меня в свою жизнь, и я просто растаяла и следую за тобой. Я тебя ждала всю жизнь", - поделилась своим счастьем блогерша.

Марина Голд выходит замуж/Фото: Instagram Марины Голд

Отметим, Марина Голд принимала участие в 12 сезоне шоу "Холостяк", где главным героем был Алекс Топольский. Девушка покинула проект в шаге от финала. Марина является косметологом. С началом полномасштабной войны уехала в США, где ныне и живет.

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая объявила, что выходит замуж. Возлюбленный-военный сделал знаменитости предложение в День святого Валентина.

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