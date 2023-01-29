Участница "Холостяка" Алина Ершова призналась, что ее звал на свидание Слава Демин

Участница реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским Алина Ершова, как выяснилось, пришлась по душе ведущему Славе Демину.

Об этом Алина рассказала во время разговора с Victoria Siroklyn. Свою симпатию девушке шоумен выразил еще на пост-шоу проекта. Но после этого настойчивый Демин стал искать встречи с Алиной. Ведущий разыскал телефон Ершовой и связался с ней в соцсетях.

"Действительно, Славе я понравилась. Если честно, я сразу в омут с головой не бросаюсь, тем более я не знаю Славу. Знаю, что это друг Алекса. У меня было такое сразу стереотипное мышление: скажи мне кто твой друг, я скажу тебе кто ты. Но Слава сразу после съемок откуда-то нашел мой номер телефона, я знаю, что в съемочную группу ходил, спрашивал. И у кого-то все же нашел. Он мне писал и в Instagram, и в Telegram. Потом мы общались о том, что это не было игрой на камеру, я ему действительно понравилась. Мне было приятно, это было по-мужски", — прокомментировала Алина.

Алина Ершова

Ершова призналась, что Демин звал ее неоднократно встретиться, впрочем, девушка находила причины для отказа.

"Он пригласил меня пообедать, потом поужинать. Но мне не удалось пойти, потому что у меня были свои дела и мы как-то так и не встретились. Но до сих пор мы с ним очень хорошо общаемся. И новогоднее его поздравление было, что Алина поздравляю тебя, надеюсь, мы увидимся в этом году", – поделилась Алина.

По словам Ершовой, она откладывает эту встречу, потому что ей нужно время восстановиться от всего, что произошло в ее жизни, для того чтобы вступить в новые отношения:

"Я как-то это все откладываю. Возможно когда-то, не знаю. Пока так. Наверное, я сейчас больше сосредоточена на себе, я морально немного устала. Война, плюс проект, который забрал сил внутренних. Чтобы начать новые отношения мне нужно отдохнуть, как-то восстановиться", – объяснила Алина.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кстати, в недавнем интервью "Слава+" Демин подтвердил, что ему понравилась участница "Холостяка", впрочем, не сказал кто. Ведущий делился, что у него до сих пор к девушке есть симпатия.

Напомним, недавно еще одна участница "Холостяка" Юлия Кавчук впервые показала своего бойфренда. Девушка встречается с бразильским футболистом.

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