Участница "Холостяка" Алина Ершова призналась, что ее звал на свидание Слава Демин

Девушка поделилась, как сложились у нее отношения с шоуменом.
Участница реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским Алина Ершова, как выяснилось, пришлась по душе ведущему Славе Демину.
Об этом Алина рассказала во время разговора с Victoria Siroklyn. Свою симпатию девушке шоумен выразил еще на пост-шоу проекта. Но после этого настойчивый Демин стал искать встречи с Алиной. Ведущий разыскал телефон Ершовой и связался с ней в соцсетях.
"Действительно, Славе я понравилась. Если честно, я сразу в омут с головой не бросаюсь, тем более я не знаю Славу. Знаю, что это друг Алекса. У меня было такое сразу стереотипное мышление: скажи мне кто твой друг, я скажу тебе кто ты. Но Слава сразу после съемок откуда-то нашел мой номер телефона, я знаю, что в съемочную группу ходил, спрашивал. И у кого-то все же нашел. Он мне писал и в Instagram, и в Telegram. Потом мы общались о том, что это не было игрой на камеру, я ему действительно понравилась. Мне было приятно, это было по-мужски", — прокомментировала Алина.
Ершова призналась, что Демин звал ее неоднократно встретиться, впрочем, девушка находила причины для отказа.
"Он пригласил меня пообедать, потом поужинать. Но мне не удалось пойти, потому что у меня были свои дела и мы как-то так и не встретились. Но до сих пор мы с ним очень хорошо общаемся. И новогоднее его поздравление было, что Алина поздравляю тебя, надеюсь, мы увидимся в этом году", – поделилась Алина.
По словам Ершовой, она откладывает эту встречу, потому что ей нужно время восстановиться от всего, что произошло в ее жизни, для того чтобы вступить в новые отношения:
"Я как-то это все откладываю. Возможно когда-то, не знаю. Пока так. Наверное, я сейчас больше сосредоточена на себе, я морально немного устала. Война, плюс проект, который забрал сил внутренних. Чтобы начать новые отношения мне нужно отдохнуть, как-то восстановиться", – объяснила Алина.
Кстати, в недавнем интервью "Слава+" Демин подтвердил, что ему понравилась участница "Холостяка", впрочем, не сказал кто. Ведущий делился, что у него до сих пор к девушке есть симпатия.
Напомним, недавно еще одна участница "Холостяка" Юлия Кавчук впервые показала своего бойфренда. Девушка встречается с бразильским футболистом.
Читайте также:
- Заработок звезд во время войны: Квиткова в месяц имеет 40 тысяч долларов, а Шаманская – 100 тысяч грн
- Украинка Таню Муиньо покоряет США: кому из иностранных звезд одесситка снимала клипы
- Демин, едва сдерживая слезы, рассказал об отношениях с мамой: "Я не хочу общаться с этим человеком"
- 17-летняя дочь Оли Поляковой показала нового бойфренда и "немножко счастливую жизнь" в Лондоне