Участница "Холостяка" Неплях шокировала кадрами после избиения эксом: разбитая телефоном голова, синяки на теле

Участница шоу "Холостяк -10" и победительница "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях ошеломила рассказом о том, как стала жертвой абьюзера.

О своем печальном опыте пребывания в отношениях с мужчиной, который над ней издевался, Неплях рассказала в сторис в Instagram.

Как призналась знаменитость, она находилась в абьюзивных отношениях пять лет. Мужчина контролировал каждое ее движение, ограничил общение со всеми ее подругами и родственниками. Кроме того, абьюзер унижал Неплях, обзывал, и не только когда они были наедине, но и перед людьми, и в компании его знакомых.

Анна Неплях показала последствия своих абьюзивных отношений / Фото: instagram.com/neplyah

Но кроме психологического и эмоционального насилия, в отношениях Анны было и физическое насилие. В сторис Неплях опубликовала фото, где предстает с синяками на теле, с ранами на голове, которые мужчина нанес ей телефоном.

Анна Неплях показала последствия своих абьюзивных отношений / Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала последствия своих абьюзивных отношений / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях честно призналась, что боялась рассказать об издевательствах друзьям и родным, и говорила им, "что на боксе пропустила удар". Также она ответила тем, кто осуждает ее, мол, почему она сразу не ушла от мужчины-абъюзера.

Анна Неплях показала последствия своих абьюзивных отношений / Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала последствия своих абьюзивных отношений / Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала последствия своих абьюзивных отношений / Фото: instagram.com/neplyah

По словам Анны, жертва абьюза подсаживается на эмоциональные качели и не всегда все плохо в таких отношениях. В них одновременно можно ощущать безграничную эйфорию, а после этого полное изнурение и ощущение себя на дне. Возникает зависимость и ты уже не замечаешь, что происходит нечто неадекватное.

Сейчас Неплях говорит, что никого не обвиняет и благодарна за этот опыт, поскольку теперь знает все "красные флажки" и умеет отличить абьюзера сразу и не дать таким отношениям развиться.

Напомним, недавно Анна Неплях удивила результатом своего похудения за полгода.

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