Участница "Холостяка" выходит замуж и похвасталась роскошным кольцом

Участница романтического реалити "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, бизнесвумен Саша Погорелова выходит замуж.

Радостной новостью девушка поделилась в Instagram. Погорелова опубликовала кадры, на которых показала, как возлюбленный сделал ей предложение. В частности, мужчина вручил бизнесвумен немалый букет из белых гортензий. После этого он встал на одно колено, достал обручальное кольцо и сделал предложение Саше. Девушка была очень счастлива и ответила согласием. Пара обручилась еще 23 декабря, однако только сейчас объявила радостную новость.

Саша Погорелова выходит замуж

"10 месяцев назад наше знакомство перевернуло мой мир, а сегодня ты сделал этот день незабываемым. 23.12.2024! Я сказала да! Невероятно благодарна за твою любовь, поддержку и заботу каждую минутку. Это только начало нашей великой истории! Люблю тебя до беспредела и с нетерпением жду всех наших следующих разделов вместе", — поделилась Саша.

Саша Погорелова выходит замуж

К слову, Погорелова начала встречаться с женихом 10 месяцев назад. Возлюбленного бизнесвумен пока что скрывает, а если и показывает его, то только со спины.

Саша Погорелова выходит замуж

Напомним, в этом году немало создалось новых семей. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из украинских и мировых звезд сыграл свадьбу в 2024 году.

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