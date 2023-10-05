Участница известного шоу шокировала, что муж сломал ей ногу и это "позволило" ему выехать из Украины

Участница проекта "Супермама" по имени Виктория в эфире поделилась шокирующей историей, как муж своими руками сломал ей ногу.

Случилось это, когда Виктория поздно вечером вернулась домой после отдыха с подругами в караоке-баре. Ее мужу это очень не понравилось и между ними произошла ссора:

"Когда я вернулась где-то около двух ночи, а он вышел ко мне в коридор и начал ссориться, кричать, обзывать... Потом меня оттолкнул, потом я была на кровати, он начал ко мне подходить. Я просто подняла вверх ногу и он ее поймал, и просто сломал руками мне ногу. Я начала сразу кричать, мне было очень больно, он не поверил, что он сам мне сломал ногу... Я кричала на всю квартиру, а он подумал, что это у меня какая-то истерика", – поделилась подробностями инцидента Вика.

По словам женщины, муж не поверил ей, что сломал ей ногу. Она вызвала скорую, и даже медикам мужчина не поверил. Викторию госпитализировали, ей сделали очень сложную операцию. Сейчас у нее в ноге титановая пластина и шпицы с винтиком.

Виктория поделилась, что когда во время полномасштабной войны выезжала из Украины в Польшу, то была на костылях из-за этой ситуации. Женщина призналась, что из-за этого инцидента не развелась с мужем и не была на него зла, только чувствовала "пустоту".

Более того, Виктория считает, что эта ситуация ей была дана не просто так:

"Когда я уже была в Польше, я поняла, что эта ситуация для чего-то была. Потому что все, что делается – к лучшему. Когда мы уезжали в Польшу, то мужчин не пропускали, но я была недееспособной и он уехал как опекун, у нас ребенок. То есть если бы не нога, то мы всей семьей не выехали бы за границу", — сказала Виктория.

Теперь муж женщины работает дальнобойщиком в Польше и в Украину возвращаться не планирует.

Пользователи были ошеломлены этой историей. В частности, людей возмутило то, как легко Виктория простила мужу такое обращение с собой, тем более что сын супругов видел, как отец ломает маме ногу. Во-вторых, что этот "лайфхак" по выезду за границу для мужчин показали по ТВ.

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