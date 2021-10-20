Участница Måneskin без белья слилась в страстном поцелуе с девушкой в новом клипе группы

Участница Måneskin без белья слилась в страстном поцелуе с девушкой в новом клипе группы

Коллектив выпустил видео на трек MAMMAMIA.

Группа-победитель "Евровидения-2021" Måneskin порадовала поклонников долгожданной премьерой клипа на композицию MAMMAMIA.

По сюжету все участники коллектива, кроме солиста Дамиано Давида, едут в машине. Затем зритель переносится в разные места локации. И тут начинается трэш. Поочередно музыканты Måneskin жестоко расправляются с коллегой. Кто-то его топит в туалете, кто-то закалывает ножом, а кто-то забивает гитарой.

И в конце видео Давид все же садится в машину с другими музыкантами и они едут дальше вместе.

Фанаты восприняли это видео "на ура". "Какой шикарный трэш! Идея с избиением фронтмена гениальная", "бедный Дамиано — его уже все убили, а он все поет", "Никто не перетягивает одеяло на себя, все равнозначное члены банды. А Виктория потрясающе сыграла, как настоящая актриса! P.S. Дамиано жаль".

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