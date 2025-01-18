Участница нацотбора FIЇNKA ответила на упреки о плагиате песни и мошенничестве

Одна из участниц нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA расставила все точки над "i" после ряда громких скандалов вокруг ее имени.

Так, исполнительница после голосования за десятого финалиста нацотбора окончательно прошла в шортлист. Она значительно вырвалась вперед и теперь будет бороться с остальными девяти финалистов за возможность представлять Украину на международной арене. Однако не секрет, что до этого неизвестные пытались дисквалифицировать FIЇNKA.

В частности, звезду упрекнули в плагиате песни. В Сети юзеры заметили сходство ее конкурсной композиции "Культура" с испаноязычной Con Altura, написанной Rosalia еще в 2019 году. Артистка объяснила, что такие догадки не соответствуют действительности, потому что она честным трудом завоевывала фан-базу. И заверила, что в этом ее поддержала продюсер нацотбора Тина Кароль.

"Они даже не осознают, что этим еще больше делают хорошие просмотры, потому что людям интересно зайти и послушать. Для меня самой это было сюрпризом, вообще сначала это как мемчик восприняла. Потому что часто делают такие обзоры, не только на песни на "Евровидения". Даже есть специальные каналы, где ищут какой-то плагиат. Но спасибо Тине Кароль, она поддержала, включилась и расставила все по местам", — призналась FIЇNKA в интервью "РБК-Україна".

FIЇNKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

Кроме того, участница нацотбора предположила, что такие упреки в Сети могли распространять ее конкуренты, которые не прошли в финал конкурса:

"Нет, я не знаю. А если бы знала, то мои "гуцульские боты" уже поехали бы разбираться (смеется). Мы можем предполагать только. Я думаю, что это, скорее, те, кто хотел так же попасть в финал, кто следующим был после меня в голосовании. Но не могу утверждать. Я работала, писала песни, давала концерты, рассказывала людям о своей музыке, о своем творчестве. И, соответственно, насобирала определенную фан-базу хороших людей. И сейчас они меня поддерживали, это все закономерно. Но всем легче сказать, что мы что-то покупали, подделывали", - подытожила артистка.

Напомним, на днях организаторы нацотбора на Евровидение-2025 объявили полный список всех финалистов — вместе с FIЇNKA за победу будут бороться еще девять артистов.

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