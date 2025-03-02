Участница нацотбора на "Евровидении-2025" заявила о нечестности на конкурсе: "Не верю в голосование"

Участница Национального отбора на "Евровидении-2025", певица СолоХа заговорила о нечестности на конкурсе.

Исполнительница пробовала свои силы на нацотборе, однако ей не удалось попасть в лонглист. Ведущий Евгений Фешак на проекте "33 запитання" поинтересовался у СолоХи, будет ли она еще участвовать в конкурсе. Однако артистка неожиданно заговорила о нечестности на нацотборе. Певица отметила, что Украина – коррумпированная страна, и это явление присутствует и при выборе представителя на "Евровидение".

"Я поняла, что конкурс нечестный. Я не верю во все эти голосования. Наша страна очень коррумпирована по всем вопросам. Но я буду верить в лучшее", — говорит артистка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа считает, что не все чисто с голосованием. Певица убеждена, что невозможно проверить все голоса и набраны ли они честным путем.

"Мне кажется, голосование…Как мы можем проверить? Вот скажите, как это можно проверить? Я не знаю…", — считает певица.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится в мае в швейцарском городе Базель. От Украины на конкурс поедет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Недавно скандальный Потап предположил, кто станет победителем "Евровидения-2025". Фаворитом продюсера оказался певец, у которого есть связи с РФ.

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