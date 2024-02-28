Участница первого сезона "Холостяка" призналась, за что ей платили деньги на проекте

Инфлюенсер и экс-жена бывшего депутата Юрия Аристова Марина Аристова откровенно рассказала о своем участии в шоу "Холостяк".

Знаменитость стала участницей первого сезона романтического реалити, где главным героем был Макс Чмерковский. Как призналась Аристова, изначально она не знала, что идет на проект "Холостяк". Она просто шла на какой-то проект, благодаря которому хотела прославиться:

"Я шла за пиаром. А что, я шла построить любовь на "Холостяке", ну серьезно? Во-первых, я шла вообще не в шоу "Холостяк". Когда мне презентовали кастинг на это шоу, мне сказали, что это туристическое шоу за счет канала СТБ. Вы будете путешествовать по всему миру, приезжайте. Ну а потом по факту я узнала, куда я приехала", – рассказала Аристова в интервью Алине Доротюк.

Марина Аристова

Кстати, Марина единственная участница за всю историю шоу, покинувшая проект по собственному желанию. Инфлюенсер призналась, что она просила продюсеров "Холостяка" убрать ее с проекта сразу:

"Я немного влюбилась тоже, но я знала инсайты его отношений с победительницей этого шоу, Сашей Шульгиной. И я понимала, что дальше я дойду до финала, но может быть разбито сердце и в принципе пиара мне уже достаточно", — сказала Аристова.

Также Марина не слишком горела желанием участвовать в "Холостяке", поскольку тогда она должна была уволиться с работы. Этого Аристова себе позволить не могла, поскольку у нее был маленький ребенок от предыдущих отношений и она должна была его кормить:

"Я трижды отказывалась сниматься. Еще до съемок я говорила: "Можно я уйду, уберите меня пожалуйста, я не хочу в этом участвовать". Перед первой серией я посадила руководительницу шоу и говорю: "Уберите меня в первой десятке. Потому что мне нужно деньги зарабатывать, у меня ребенок и меня работа ждет". А там же надо уволиться и пойти на неопределенный срок. На что она сказала: "Хорошо, мы закроем твои расходы, пока ты будешь на шоу". Ну и так получилось, что мне еще немного денег заплатили и при этом всем я ушла", — рассказала Аристова.

Напомним, ранее Марниа Аристова откровенно рассказала об изменах своего экс-мужчины, бывшего депутата Юрия Аристова.

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