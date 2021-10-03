Участница "Танцев" Джамала об отношениях с партнером: "Он меня довел до сльоз"

Участница "Танцев" Джамала об отношениях с партнером: "Он меня довел до сльоз"

Джамала вместе с Антоном Нестерком станцевали танго.

В пятом эфире "Танцев со звездами" певица Джамала рассказала, какие у нее сложились отношения с ее партнером.

Звезда говорит, что иногда они с Антоном ссорятся. А бывало и такое, что Джамала плакала на репетициях. И все же, партнеры по танцу доверяют друг другу.

Джамала и Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

"Мы ссоримся, спорим, но мы доверяем друг другу. Он бывает очень злой, а когда он злой, я его боюсь. Как-то я ему сказала, что больше не могу. Он дал мне 15 минут, чтобы отдохнуть. Я тогда заплакала, скала ему, что он меня довел до сльоз. А он всего лишь ответил, что не видел ", — поделилась Джамала.

Однако, Антон лишь хочет, чтобы они выкладывались на полную и показали зрителям, что они могут хорошо танцевать.

"У нас есть одна цель — максимально сделать наш танец таким, чтобы он мог быть на первом месте", — заявил хореограф.

К слову, в пятом прямом эфире Джамала в трогательном образе с итальянского фильма "Запах женщины" выполнила танго.

Судьи оценили ее выступление в 29 баллов.

Напомним, ранее судья шоу Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей. Также знаменитость поделилась, не ревнует ли ее муж к Максу Чмерковскому.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку