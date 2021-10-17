Участница "Танцев" Харлан, несмотря на серьезную травму ноги, вышла на паркет

Звезда исполнила фокстрот.

Участница "Танцев со звездами" и фехтовальщица Ольга Харлан в прошлом эфире шоу серьезно травмировала ногу.

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Сначала травмировался партнер звезды, Дмитрий Дикусар. Он подвернул ногу. А потом во время неудачной поддержки травмировалась и сама Ольга.

"Очень сложная неделя для нас была. В пятницу за день до эфира Дмитрий травмировал ногу. А в воскресенье во время неудачной поддержки травмировалась я. За все время моей спортивной карьеры, такой боли я еще не чувствовала", — призналась спортсменка .

Врачи советовали Харлан воздержаться от танцев две-три недели. Но, несмотря на серьезную травму и совет медиков, звезда вышла на паркет шоу. Она выполнила фокстрот под песню группы СКАЙ — "Тебе це може вбити". Судьи оценили смелость Ольги и поставили ей 33 балла.

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