Участница "Танцев" Харлан снялась для ELLE вместе с итальянским бойфрендом-красавчиком

Звезда показала романтические снимки.
Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами", олимпийская чемпионка и призер по фехтованию 2012 и 2016 годов Ольга Харлан позировала для известного глянца.
Звезда приняла участие в съемках для украинской версии журнала ELLE. К слову, позировала она не сама. Вместе с ней был ее избранник - итальянский красавчик Луиджи Самеле.
На снимках влюбленные обнимали друг друга, нежно целовали и крепко держали за руки.
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"Наша первая фотосессия для украинского ELLE. Невероятно нежная", – поделилась Ольга.
К слову, они снимались в разных образах. Позировали влюбленные на фоне солнечного неба. Романтическими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.
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