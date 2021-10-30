Участница "Танцев" Харлан снялась для ELLE вместе с итальянским бойфрендом-красавчиком

Участница "Танцев" Харлан снялась для ELLE вместе с итальянским бойфрендом-красавчиком

Звезда показала романтические снимки.

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами", олимпийская чемпионка и призер по фехтованию 2012 и 2016 годов Ольга Харлан позировала для известного глянца.

Звезда приняла участие в съемках для украинской версии журнала ELLE. К слову, позировала она не сама. Вместе с ней был ее избранник - итальянский красавчик Луиджи Самеле.

На снимках влюбленные обнимали друг друга, нежно целовали и крепко держали за руки.

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"Наша первая фотосессия для украинского ELLE. Невероятно нежная", – поделилась Ольга.

К слову, они снимались в разных образах. Позировали влюбленные на фоне солнечного неба. Романтическими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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