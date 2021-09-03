Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова призналась, вернется ли к шоу-бизнесу

Она рассказала, что "Танцы со звездами" для нее интересный опыт.

Украинская певица и участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заинтриговала, вернется ли она на большую сцену.

В комментарии сайта ТСН.ua звезда нулевых рассказала, что на "Танцы со звездами" она согласилась сразу прийти, ее практически не уговаривали. Да и вообще, участие в шоу для нее стало интересным опытом. Тем более, она любит танцевать. Родные артистки ее также поддержали.

Однако, в то же время артистка огорчила своих преданных поклонников, признавшись нам, что возвращаться к шоу-бизнесу она не планирует.

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"Для меня "Танцы со звездами" на сегодня — это не возращение к шоу-бизнесу. От слова совсем. Это классный опыт и не больше", — поделилась артистка.

Тем не менее, артиста рассказала, чем она планирует заниматься в будущем. По ее словам, у неё есть очень много планов. Однако, пока предпочитает их держать в тайне. Но, как стало понятно, это не будет связано с большой сценой.

Отметим, что Евгения Власова стала участницей шоу "Танцы со звездами". Звезда приняла челлендж от фронтмена группы KADNAY.

Напомним, что уже в это воскресенье, 5 сентября, в 21:00 на канале "1+1" вы можете посмотреть, как танцует Евгения Власова на главном танцевальном шоу "Танцы со звездами".

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