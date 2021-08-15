Участница "Танцев со звездами" Харлан показала итальянского бойфренда-красавчика

Избранник спортсменки — Луиджи Самеле, который стал серебряным призером Олимпийских игр 2020 по фехтованию.
Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами", олимпийская чемпионка и призер по фехтованию 2012 и 2016 годов Ольга Харлан показала своего бойфренда.
Так, избранник спортсменки — итальянский красавчик Луиджи Самеле. В этом году он стал серебряным призером Олимпийских игр 2020 по фехтованию. На странице в Instagram Ольга запостила совместные романтические фото, которые влюбленные сделали в Киеве на вело-пешеходном мосту над Владимирским спуском.
Также Харлан показала, как пара плавала на яхте по Днепру.
"Это была замечательная неделя вместе, любимый, здесь... в моем доме! И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты тоже можешь назвать "домашним", — написала она.
Как стало известно, пара дала интервью Маричке Падалко. Ведущая ТСН заинтриговала сюжетом о спортсменах.
"Увлекаюсь Олей как спортсменкой и как человеком, и тем более приятно видеть, как ее боль от неудачной Олимпиады понемногу утихает, а рядом есть человек, который лечит от распространенной в нашем обществе болезни с обесценивания себя и своих достижений", — написала Маша.
Со своей стороны, пользователи написали, что Ольга и Луиджи — очень красивая и гармоничная пара.
Напомним, имена участников нового сезона шоу "Танцы со звездами" вы можете узнать в материале. Уже известно о 10 знаменитостях, которые в этом году выйдут на паркет.