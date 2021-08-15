Участница "Танцев со звездами" Харлан показала итальянского бойфренда-красавчика

Избранник спортсменки — Луиджи Самеле, который стал серебряным призером Олимпийских игр 2020 по фехтованию.

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами", олимпийская чемпионка и призер по фехтованию 2012 и 2016 годов Ольга Харлан показала своего бойфренда.

Так, избранник спортсменки — итальянский красавчик Луиджи Самеле. В этом году он стал серебряным призером Олимпийских игр 2020 по фехтованию. На странице в Instagram Ольга запостила совместные романтические фото, которые влюбленные сделали в Киеве на вело-пешеходном мосту над Владимирским спуском.

Ольга Харлан с бойфрендом Луиджи Самеле / instagram.com/olgakharlan

Также Харлан показала, как пара плавала на яхте по Днепру.

Ольга Харлан с бойфрендом Луиджи Самеле / instagram.com/olgakharlan

"Это была замечательная неделя вместе, любимый, здесь... в моем доме! И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты тоже можешь назвать "домашним", — написала она.

Как стало известно, пара дала интервью Маричке Падалко. Ведущая ТСН заинтриговала сюжетом о спортсменах.

Маричка Падалко с Ольгой Харлан и Луиджи Самеле / instagram.com/marichkapadalko

"Увлекаюсь Олей как спортсменкой и как человеком, и тем более приятно видеть, как ее боль от неудачной Олимпиады понемногу утихает, а рядом есть человек, который лечит от распространенной в нашем обществе болезни с обесценивания себя и своих достижений", — написала Маша.

Со своей стороны, пользователи написали, что Ольга и Луиджи — очень красивая и гармоничная пара.

Напомним, имена участников нового сезона шоу "Танцы со звездами" вы можете узнать в материале. Уже известно о 10 знаменитостях, которые в этом году выйдут на паркет.

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